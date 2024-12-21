شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر لـ الخليج 365: بتمنى من ربنا القدرة على العطاء لآخر عمري والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع عيد ميلاد أمير الغناء العربي هاني شاكر، والذي يحل اليوم السبت، كشف هاني شاكر عن العديد من أمنياته في هذا اليوم، حيث قال هاني شاكر في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 إنه يتمنى أن يديم الله عليه النجاح والصحة والاستمرار في العطاء إلى آخر يوم في عمره.

وأشار هاني شاكر إلى أنه دائمًا ما يدعو الله أن يمد في عمره ويظل يمنح جمهوره فن راقي ويمتعهم بأغنياته، مؤكدًا أنه يسعى دومًا لأن يقدم أعمال ذات هدف ومضمون ومعنى حقيقي.

ويحتفل جمهور أمير الغناء العربي هاني شاكر بعيد ميلاده، اليوم السبت 21 ديسمبر، والذى لقب بـ"أمير الغناء العربى" وذلك لصوته الطربى المميز وقدم عددًا كبيرًا من الأغاني الرومانسية والحزينة خلال مسيرته الفنية الكبيرة التي استطاع أن يجعل لنفسه مكانة كبيرة في قلوب الوطن العربى بأكمله.

يتميز الفنان هاني شاكر بصوته المليء بالإحساس وله عدد كبير من الألبومات التي حققت نجاحًا كبيرًا منها، "جرحي أنا"، و"بحبك يا غالي"، و"حبيبي حياتي"، كما له العديد من الأغانى الفردية والكليبات التي حققت نجاحات كبيرة.

وللفنان هانى شاكر مشوار صغير في التمثيل، حيث قدم بطولة 4 أفلام، هي: "هذا أحبه وهذا أريده" في 1975، أمام نورا وحمدي حافظ، و"عايشين للحب " بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين، وفيلم "عندما يغنى الحب " مع عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى، والفيلم الرابع هو "سيد درويش".

وللفنان هانى شاكر تجربتان على خشبة المسرح هما: "سندريلا والمداح" بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي، ومسرحية "مصر بلدنا".