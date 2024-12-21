شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهاية العام.. المطرب أبو يطرح أحدث أغنياته "الحرب العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أبو أغنيته الجديدة "الحرب العالمية" على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى سيكا - منير ماهر.

أغنية "الحرب العالمية" تتحدث عن الحب بنوع من الفانتازيا، حيث يقول فى كلماتها "بيقولوا النووي هيضرب ومفيش حد هيبقى سليم.. وأن الدنيا دى فجأة هتقلب عركة مابين أمريكا والصين.. وأن الكوكب إكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين.. وأننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين.. وكمان الفترة الجاية شكلها كده هتكون مؤذية.. كل الأخبار بتقول دى بوادر الحرب العالمية".

يذكر أن الفنان أبو كان سيطرح أغنية "الحرب العالمية "فى أكتوبر الماضي، إلا أنه قام بتأجيل طرحها، نظرًا لأحداث الحرب التى كانت من العدو الصهيونى على الأراضي اللبنانية.

وكان قد طرح المطرب أبو أجدد أعماله الغنائية "كدابين" بشكل فيديو كليب مصور، تزامنا مع احتفالات عيد الحب الماضى، وصدم أبو من خلال الأغنية جمهوره بجرعة عاطفية غير رومانسية بعيدة تماما عن معظم أغانيه التى تتسم بالخفة والبهجة، حيث قدم لهم خلال "كدابين" جرعة واقعية مركزة من مشاعر الإحباط من الحب والتعلق بالناس القريبة منك، سواء أحبائك أو أصدقائك، من تعلق عليهم آمالا وعواطف لتصطدم بأرض الواقع المحبط من تصرفاتهم.