شكرا لقرائتكم خبر عن شيبة في عيد ميلاده: يا رب اجعلها سنة سعيدة وأستمر في تقديم أغانٍ مميزة لجمهوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم السبت نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة بعيد ميلاده، والذى قدم خلال هذا العام أغانى كثيرة حققت نجاحا كبيرا، وتركت بصمة مع جمهوره.

وقال شيبة في تصريحات لـ"الخليج 365": أحتفل بعيد ميلادى وسط أولادى وأحفادى أغلى ماعندى في الدنيا، وأتمنى لهم أن يحفظهم الله ويبارك في عمرهم.

وأضاف شيبة: أتمنى الخير والسلامة السلام لكل الناس، وتقديم أغانى مميزة لجمهورى الذى دائمًا في ضهرى طول الوقت.

واستكمل كلامه: يارب اجعلها سنة كلها خير وسعادة، وارزقنى فيها راحة البال، ويباركلى فى أولادى وأشوفهم محققين اللى بيتمنوه.



أحمد شيبة



وأشار الحمد لله في هذا العام كنت محظوط وقدمت أغانى ناجحة ومميزة لجمهورى، كما قدمت تتر مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضى، والذى تصدر التريند وقت عرض العمل في موسم رمضان الماضى .

وقدم مؤخرا المطرب أحمد شيبة تتر مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الذى يعرض حصريًا على قناة ON خلال شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.