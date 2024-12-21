شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الهنا اللى أنا فيه" يحقق 5 ملايين في 3 أيام عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الهنا اللى أنا فيه" أمس الجمعة، إيرادات بلغت 2 مليون و474 ألفًا و563 جنيهًا، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 3 أيام عرض إلى 5 ملايين و262 ألفًا و493 جنيهًا في السينمات المختلفة.

وتدور أحداث فيلم "الهنا اللى انا فيه" حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، مشاركته فى مهرجان العلمين بدورته الثانية فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال مسرحية عملوها إزاى مع الفنان أشرف عبد الباقى، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب كريم محمود عبد العزيز كلا من عائشة بن أحمد، وأوس أوس، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين.