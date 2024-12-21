شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تنضم لأبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ هنيدي في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة جيهان خليل لأبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج، والمقرر طرحه في شهر رمضان المقبلة 2025.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، وتدور الأحداث فى اطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جيهان خليل مسلسل حرب نفسية وشاركها في البطولة كل من أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

دارت أحداث أرض النفاق حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.