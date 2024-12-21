شكرا لقرائتكم خبر عن لما جبريل تكشف تفاصيل زيارة "مستر بيست" للأهرامات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الإعلامية لما جبريل فيديو على صفحاتها تتحدث فيه عن زيارة صانع المحتوى واليوتيوبر الشهير، جيمس دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست" وسخرت فيه مما أثير حول استئجاره منطقة أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة.

وقالت لما جبريل إنها شعرت بالاستفزاز من مجرد الحديث عن الأمر لأنه مضحك وغير منطقي، مؤكدة أنها كانت متواجدة بالمنطقة لتغطية الحدث كمذيعة والتقطت صورة مع اليوتيوبر الشهير، بينما كان تحيط بهم العديد من الوفود السياحية التي كانت تزور الأهرامات بالفعل.

وتابعت الإعلامية لما جبريل، على ما يبدو أنه كان يشعر بالحماسة لتواجده في أكبر معلم سياحي في العالم فخرج منه هذا التصريح.

وأضافت أن اليوتيوبر كان صادقًا فيما قاله حول مدى تعاون الحكومة معه وهو أمر جيد وفرصة رائعة فمستر بيست واحد من أشهر صانعي المحتوى في العالم والمنطقة كانت مفتوحة ولم تغلق قط.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد نفت ما تردد حول استئجار صانع المحتوى الأمريكى «مستر بيست»، الأهرامات لمدة 100 ساعة من الحكومة المصرية، لتصوير فيديوهات يبثها على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الوزارة أن التصوير جاء فى ضوء تصوير اليوتيوبر سلسلة أفلام قصيرة داخل المنطقة، ما يعد ترويجًا سياحيًا لمصر، ولا سيما لمنتج السياحة الثقافية، مؤكدة أن المنطقة كانت تعمل أيام التصوير بكامل طاقتها فى استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية