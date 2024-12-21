شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة حسن إش إش تكشف تفاصيل حالته: يعانى من ورم في رقبته وحاليا في تحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت زوجة الملحن الكبير حسن إش إش جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية، قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله كل اللى يجيبه ربنا كويس، وكل الموضوع زوجى يعانى من ورم في رقبته وخضع لعملية جراحية وحاليًا بدأ يتحسن.

وأعلن الشاعر صلاح عطية على صفحته عبر فيس بوك ونشر صورة للملحن حسن إش إش، وعلق قائلاً: مليون سلامة يا حاج حسن، ربنا يديك الصحة يا عمنا.



حسن اش اش

يذكر أن الموسيقار حسن إش إش فنان كبير تعاون في ألحانه مع عدد من النجوم وترك بصمة كبيرة معهم بألحان، بدأ المشوار بغناء المونولوجات مع شقيقه سيد، وكونوا فريقا مميزا، ومن أشهر أعماله: حمدى بتشان: إيه الاساتوك ده - أنا واد خلاصه لاصه وميه ميه، حسن الأسمر: أنا أهو وأنت أهو، عبد الباسط حموده: إدينى قلبك، حكيم: نظرة - عينى ع اللى شوفته من زمانى السلام عليكم - هجرى عليه وأبوسه، طارق الشيخ: ياعينى علينا، محمد هنيدى: أبويا عايز يتجوزنى (فيلم يا أنا يا خالتى)، ماجد المصرى: الهارى كارى (فيلم تفاحه)، سيد زيان: عسكرى كرى من غير طبنجة (مسرحية العسكرى الأخضر)