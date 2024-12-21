شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو موسى وإسلام خالد من كواليس تصوير الحلقة السادسة من ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج عمرو موسى، متابعيه بصور من كواليس تصوير الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه، التي عرضت أمس عبر فضائية Dmc بعنوان "تفاحة"، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وظهر موسى برفقة الفنان إسلام خالد، وهي الحلقة التي ناقشت قضية الدارك ويب، بمشاركة النجم سليمان عيد.



المخرج عمرو موسي وبطل الحلقة السادسة



كواليس تصوير الحلقة السادسة من ساعته وتاريخه

وتسلط الحلقة التى تأتى بعنوان "تفاحة" الضوء على قضية قتل حديثة بطلها الدارك ويب، لتحذر الكثير من تلك الظاهرة التى توليها السلطات المصرية اهتماما كبيرًا مؤخرًا بعد كشفها الكثير من تلك القضايا.

ويحل الفنان سليمان عيد، ضيفًا على الحلقة السادسة التي تعرض بعنوان "تفاحة" بمشاركة كل من إسلام خالد وعمر حسين أبطال تجربة كاستنج، والحلقة من تأليف ريم نهاد حماد، وإخراج عمرو موسى، وتنتهي الحلقة بأرقام الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لخدمات وزارة الصحة والاسكان وهيئة الإسعاف والمستشفيات ونجدة الطفل والخط الساخن للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والخط الساخن للإدارة العالمة لتكنولوجيا المعلومات للإبلاغ عن جرائم الانترنت والخط الساخن لقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للحماية المدنية ورقم الإغاثة المرورية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجرائم غسيل الأموال ومكتب شكاوي المرأة التابعة للمجلس القومي للمرأة.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.