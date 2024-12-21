شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تعيد إحياء التراث بسلسلة وهابيات على مسرح الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالى وزارة الثقافة المصرية إعادة إحياء التراث الفنى حيث تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً ضمن سلسلة وهابيات التى تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك فى الثامنة مساء اليوم السبت على مسرح معهد الموسيقى العربية.

‏يتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها لا مش أنا اللى أبكى، يا خلى القلب، سكن الليل، الحب جميل، تهجرني بحكاية، توبة، هان الود، خايف أقول اللى في قلبى، أيظن، القريب منك، كل ده كان ليه.. ‏أداء آيات فاروق، إبراهيم رمضان، مى حسن ومحمد طارق.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بتراث الرموز الخالدة وروائع الموسيقار محمد عبد الوهاب الموسيقية والغنائية.

ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب فى حى باب الشعرية، والده الشيخ محمد أبو عيسى كان يعمل مؤذنا وقارئا فى جامع سيد الشعرانى بباب الشعرية، والتحق بكُتاب جامع سيدى الشعرانى لكى يدرس بعد ذلك فى الأزهر الشريف بناء على رغبة والده، حفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم قبل أن يهمل تعليمه ويتعلق بالغناء والطرب.

انضم محمد عبد الوهاب إلى نادى الموسيقى الشرقية (معهد الموسيقى العربية حاليًا) بعد موافقة الأسرة التى كانت تعترض فى بداية الأمر، بدأ مشواره الفنى بالغناء بإحدى الفرق وهى فرقة الأستاذ عبد الرحمن رشدى المحامي.

عمل مدرسًا للأناشيد بمدرسة الخازندار، فى نفس الوقت الذى كان يدرس فيه فى المعهد، قدم عبد الوهاب أغانى كثيرة بصوته، وكانت أغلب ألحانه لغيره مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وليلى مراد وفايزة أحمد ونجاة وورده، بالإضافة إلى التلحين والغناء قام عبد الوهاب بالتمثيل فى سبعة أفلام منها الوردة البيضاء ويحيا الحب.