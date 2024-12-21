شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء محسن التوني عميد معهد السينما السابق بالشيخ زايد.. بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة الراحل الدكتور محسن التوني، الأستاذ بقسم الصوت والعميد السابق بالمعهد العالي للسينما، الذى رحل عن عالمنا، عزائه بعد غدٍ الإثنين عقب صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

من جانبها نعت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون الراحل محسن التوني في بيان جاء فيه: "بخالص الحزن والأسى تنعى الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور محسن التوني الأستاذ بقسم الصوت والعميد السابق بالمعهد العالي للسينما، رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان".

ونعت نقابة المهن السينمائية الراحل محسن التوني في بيان جاء فيه: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التوني أستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقًا وعضو مجلس إدارة النقابة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

وأصدرت الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون قرارًا بتكليف الدكتور محسن التونى بمنصب عميد المعهد العالى للسينما خلفًا للدكتورة غادة جبارة والتي أنتهت فترة توليها عمادة المعهد العالى للسينما وهي 3 سنوات.

يذكر أن الدكتور محسن التونى كان يشغل منصبعميد المعهد العالى للسينما، وكان له إسهامات عدة فى تطوير معهد السينما، وتخرج على يديه عدة أسماء من نجوم الوسط السينمائى كما كان المشرف العام على مهرجان أبو الهول السينمائى الدولى لأفلام دارسى السينما فى العالم، فى دورته الأولى وهو المهرجان الذى شهد تكريم عددا كبيرا من قدامى دارسى السينمائيين من دارسى أكاديمية الفنون، منهم المصور الكبير على شوقى، رئيس قسم التصوير الأسبق بمعهد السينما، والسيناريست الراحل سعيد عماشة والدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج بمعهد السينما، والمونتيرة وفاء صقر.