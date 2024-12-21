شكرا لقرائتكم خبر عن من محمود عبد العزيز لنبيل الحلفاوى.. الفخرانى لا ينسى أصدقاءه بلحظات التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان يحيي الفخرانى على إهداء تكريمه بجائزة إنجاز العمر للفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوى وذلك بعدما تم تكريمه أمس بمهرجان الأفضل، إذ حرص الفخرانى فور صعوده على خشبة المسرح أن يتحدث عن صديقه بكلمات عكست علاقتهما معاً واصفاً إياه بقوله : كان أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء" .

يحيى الفخرانى يهدى تكريمه لنبيل الحلفاوى.

الفنان الكبير يحيى الفخرانى الذى لم يكتف بذلك وإنما أوضح أن علاقته بنبيل الحلفاوي تمتد لـ51 عام كانا فيها قريبين من بعضهما جداً وأصدقاء لم تكن تلك المناسبة الأولي له الذى يتحدث عن صديق راحل على خشبة المسرح إذ سبق في عام 2016 خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائى وتحديداً في الدورة الـ 38 أن يتحدث عن الفنان الراحل وقتها محمود عبد العزيز بكلمات عكست علاقتهما أيضاً.

يحيى الفخرانى وكلماته عن محمود عبد العزيز.

يحيى الفخرانى وقتها وما أن صعد لخشبة المسرح حرص على الحديث عن الساحر مؤكداً أنه سيظل يعيش بأعماله وفنه، فالكل راحل بجسده ولكن يبقى بأثره، كما استرجع آنذاك ذكريات آخر مكالمة جمعت بينهما مؤكداً أنها كانت بعد ذهاب محمود عبد العزيز لباريس بغرض العلاج ووقتها حينما مازجه بقوله : "انت بتتلكك علشان تروح باريس " فرد عليه بقوله : مفيش أحلي من بلدنا.



وهي الجملة الذى فضل الفخرانى أن يختم بها كلامه وقتها، تاركاً الحضور في وصلة من التصفيق له وللساحر مثلما حصل أمس حينما ترك بكلمات أثر كبير حول صديق آخر له هو الراحل نبيل الحلفاوى.