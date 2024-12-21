شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يحتفل بالكريسماس فى ألمانيا بحفلين 23 و24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم فارس كرم، حفلين غنائيين فى دولة ألمانيا، بمناسبة أعياد الكريسماس، حيث سيكون الحفل الأول فى برلين يوم 23 ديسمبر، أما الحفل الثانى سيكون فى دوسلدورف يوم 24 ديسمبر، ويقدم خلالهما باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

يذكر أن آخر ألبومات فارس كرم حملت اسم "فارس كرم 2023"، حيث جاءت أولى أغنياته بعنوان "يسقط كل حدا"، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج جاد شويري.

وطرح الفنان فارس كارم، "عالسريع" وهى ثانى أغنيات ألبومه الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح فارس كرم ثالث أغنيات الألبوم بعنوان "عالمُرة" وهى من كلمات وألحان أحمد عبد النبى وتوزيع عمر صباغ، أما رابع أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بلوك" وهى من كلمات والحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ.