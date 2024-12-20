شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا والعوضى ومدحت صالح على السجادة الحمراء لمهرجان الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل "الأفضل" 2024، حيث تواجد على السجادة الحمراء كل من النجم أحمد السقا، النجم أحمد العوضي، الفنانة إيمان العاصي، الفنان حمادة هلال الفنان نور النبوي، الإعلامي شريف عامر، الفنان مدحت صالح، كابتن أحمد شوبير، الإعلامي شريف مدكور، الكاتب عبد الرحيم كمال، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة ميمي جمال، الفنان إيهاب توفيق، الفنان إسلام إبراهيم، رباب محمد صلاح، شقيقة نجم الكرة محمد صلاح، والفنانة هبة مجدي.

مهرجان "الأفضل " يتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاماً، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار "الأفضل .. لمن يستحق".

وتضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميين سوزان حسن، ورولاخرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

أما لجنة تحكيم الرياضة، فتضم خبراء النقد الرياضي حسن المستكاوي وفتحي سند، ونجوم الكرة المصرية، علي أبوجريشة، ومحمد عمر وفاروق جعفر وهاني رمزي وأحمد حسن وخالد بيبو و حسام غالي وأيمن يونس وسيد عبد الحفيظ وأحمد سليمان.



احمد العوضى



احمد شوبير



الاعلامية سهير جودة



العوضى



الفنانة نادية الجندى



تامر امين



سميرة احمد وسهير جودة



سهير جودة فى حفل توزيع جوايز الافضل



عزيز الشافعي



محمود قابيل ودينا فؤاد



نادية الجندى



نرمين الفقى وسهير جودة