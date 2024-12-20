شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تشوق جمهورها بضيف حلقة صاحبة السعادة.. هل يكون عمر مرموش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت الإعلامية إسعاد يونس جمهورها عن ضيف حلقتها المقبلة في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى، ونشرت صورة حيث قامت بتغطيته بالكامل، وهو لأول مرة، وعلقت إسعاد يونس، على الصورة قائلة: "ليفيل الوحش، حلقة خاصة جداً Soon"، وتوقع البعض أنه لاعب كرة القدم عمر مرموش.





وشاركت مؤخرا إسعاد يونس فى مسلسل تيتا زوزو بطولة ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، أحمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.