شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي وسميرة أحمد ونرمين الفقي على السجادة الحمراء بمهرجان الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة على التواجد على السجادة الحمراء لمهرجان الأفضل قبل بدء فعالياته، حيث حضر كل من الفنانة سميرة أحمد، والفنانة نادية الجندي والإعلامية سهير جودة، وهانى رمزى مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، والفنانة نرمين الفقي، والفنان كزبرة، والفنان أحمد غزي، والموسيقار نادر عباسي، والفنانة نهى عابدين، والفنانة بشرى، والفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل، والمخرج مجدي الهواري، وزوجته دنيا عبد المعبود، والملحن عزيز الشافعي، والفنان محمد القس، والإعلامي تامر أمين، والفنان محمود قابيل.



نرمين الفقى وسهير جودة



هشام سليمان



سميرة أحمد وسهير جودة



مهرجان "الأفضل" يتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاماً، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار "الأفضل .. لمن يستحق".

وتضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميين سوزان حسن، ورولاخرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

أما لجنة تحكيم الرياضة، فتضم خبراء النقد الرياضي حسن المستكاوي وفتحي سند، ونجوم الكرة المصرية، علي أبوجريشة، ومحمد عمر وفاروق جعفر وهاني رمزي وأحمد حسن وخالد بيبو و حسام غالي وأيمن يونس وسيد عبد الحفيظ وأحمد سليمان.