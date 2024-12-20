شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله لـ الخليج 365 بعد تعرضه لنزلة برد: الحمد لله أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان القدير صلاح عبد الله جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لنزلة برد شديدة، قائلا فى تصريحات لليوم السابع الحمد لله بقيت أحسن دلوقتى وأشكر ربنا على كل شىء، وربنا يحفظ الجميع.

وأضاف أنه يختار حاليا عددا من الأعمال الفنية حتى يبدأ فى تصويرها خلال الفترة المقبلة.



صلاح عبد الله

وكشف مؤخرا الفنان صلاح عبد الله، عن وصيته، إذ نشر أبيات شعر كتبها بالعامية، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

وكتب صلاح عبد الله مؤخرا : "لما مت عملتوا إيه؟.. كان نفسي أشوفكم.. بس ما قدرتش أشوف.. لإني مت.. والكلام بيني وبينكو.. لما مت.. زعلتوا عليا قد إيه؟.. يوم يومين تلاته بالكتير.. مش بلومكم.. ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم.. صدقوني يومين كتير".

وتابع: "تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صوتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا اسكتوا وغيروا الموضوع، غيروا الموضوع لأني للأسف، لسه حي، لسه بهرب من اللي فات، لسه خايف من اللي جاي".



تغريدة صلاح عبد الله

وأعلن مؤخرا الفنان صلاح عبدالله عن إصابته بوعكة صحية مفاجئة، موضحًا أنه يعاني من نزلة برد شديدة.

وكتب صلاح عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، ياخلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعادشي حِملها".



الفنان القدير صلاح عبد الله

وشارك مؤخرا صلاح عبد الله في مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

مسلسل تيتا زوزو مكوّن من 30 حلقة، ومن بطولة: إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.