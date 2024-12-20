شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يتفاعل مع بوست الخليج 365 وفنانون يعلقون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الفنان محمد محمود عبد العزيز نشر بوست ”الخليج 365” الذى نشر فيه صورته وهو طفل صغير متسائلا عن هويته، وعلق الفنان على الصورة قائلا "يا ترى مين؟"، وتفاعل نجوم الفن ومنهم الفنان إيهاب فهمى وريهام عبد الغفور مع بوست الفنان.

وشارك مؤخرا الفنان محمد محمود عبد العزيز في مسلسل برغم القانون وهو من بطولة إيمان العاصى وهانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.