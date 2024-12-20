فيلم لأول مرة ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - ينافس الفيلم المصري لأول مرة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي ستقام فعالياتها في الفترة من 9 وحتى 14 يناير المقبل.

كلاكيت فيلم لأول مرة - الصورة من المركز الاعلامي للفيلم

تفاصيل فيلم "لأول مرة"

فيلم "لأول مرة" يدور حول قصة رومانسية إجتماعية، من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام، في ثاني تعاون لهما بعد فيلم "كاملة" 2022.

تارا عماد من كواليس فيلم لأول مرة - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هو أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة والذي تضم إدارته الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.

آخر الأعمال الفنية لـ تارا عماد وعمر الشناوي

وتواجدت الفنانة تارا عماد في الدورة الـ 45 والسابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم "آخر ليالي الصيف" من إخراج فاطمة ياسر، وتم عرضه ضمن قسم "بانوراما مصرية".

وتدور أحداثه الفيلم حول 3 بنات خالات وهن: "فرح"، "رنا"، و"ليل"، يعدن بعد عامين من وفاة جدهن لتوديع منزل طفولتهن في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي "فرح" عنهما هذا السر، ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من شهد الشاطر وفرح أبو غطاس، فيما تشارك تارا عماد أيضاً في العمل كأحد المنتجين المنفذين.

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بينما كانت آخر المشاركات الدرامية للفنان عمر الشناوي في موسم الأوف سيزون من خلال مسلسل "الوصفة السحرية" ودارت أحداثه خلال إطار اجتماعي حيث يستعرض المسلسل المشكلات الزوجية التى تواجه الأزواج فى بداية حياتهم، وكيفية التغلب عليها ومحاربة الملل والأزمات المتتالية التي تنشأ عن اختلاف شخصياتهم، من خلال قصص متعددة لأبطال العمل.

وشارك في بطولة المسلسل شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، كارولين عزمي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج خيري سالم.

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أطلعوا على تارا عماد بجلسة تصوير من جبل سانت كاترين

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