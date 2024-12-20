فيلم "لأول مرة" ينافس فى المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - ينافس الفيلم المصرى "لأول مرة" فى المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة فى الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتى ستقام فعاليتها فى الفترة من 9 حتى 14 يناير المقبل.

فيلم "لأول مرة" من بطولة تارا عماد، عمر الشناوى، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة.

وتدور أحداثه حول قصة رومانسية، وهو العمل الذى يأتى بعدما نجح الشناوى خلال عام 2024 بأكثر من عمل منها مسلسل الوصفة السحرية الذى قدم بطولته مع شيرى عادل وفى رمضان الماضى شارك بمسلسل الحشاشين.

فى حين تعد آخر أعمال تارا عماد خلال شهر رمضان الماضى مسلسل جودر في رمضان 2024، حيث تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون)، حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هو أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة والذي تضم إدارته الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.