شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجان تحكيم مسابقات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال مؤتمر صحفى، فى أحد الفنادق المطلة على النيل، عن تفاصيل الدورة الـ14 من المهرجان، وتكريم النجم خالد النبوى، وعرض 4 أفلام له في المهرجان وأن الدورة باسم الراحل نور الشريف والاحتفاء بمئوية شكري سرحان.

وتشهد الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم كل من المخرج مجدى أحمد على، والمخرج موسي ابسا من السنغال، والممثلة و المخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، و الفنان أحمد الحفيان من تونس ويعرض في الدورة الـ 14 من المهرجان 60 فيلما في مسابقات المهرجان المختلفة و مشاركة 35 دولة.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال و المخرج إبراهيم شداد من السودان و المخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، و الممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

وحضر المؤتمر الصحفي النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته المقبلة، بالإضافة لعدد من نجوم السينما وصناعها المنتج جابى خورى و المخرج مجدى أحمد على والفنان أحمد مجدى والكاتب أحمد مراد والفنان محيى إسماعيل و السفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري المصري، ثم تمت إذاعة أغنية الدورة الـ 13 التي أبدع ولحنها ووزعها الموسيقار هيثم الخميسي.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد و الناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج و السيناريست أمجد أبو العلا.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، و أعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق و مني الصبان و هشام جمال".

وتم إهداء الدورة الـ 14 لروح كل من المؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، و المخرج الموريتانى ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.