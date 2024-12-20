شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم النجم خالد النبوى فى دورته الـ14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال المؤتمر المقام حاليا، فى أحد الفنادق المطلة على النيل، لكشف عن تفاصيل الدورة الـ14 من المهرجان، تكريم النجم خالد النبوى، وعرض 4 أفلام له في المهرجان والدورة باسم الراحل نور الشريف والاحتفاء بمئوية شكري سرحان.

وتشهد الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم كل من المخرج مجدى أحمد على، و المخرج موسي ابسا من السنغال، والممثلة و المخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، و الفنان أحمد الحفيان من تونس.

ويعرض في الدورة الـ14 من المهرجان 60 فيلما في مسابقات المهرجان المختلفة و مشاركة 35 دولة.

وحضر المؤتمر الصحفي النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته المقبلة، بالإضافة لعدد من نجوم السينما وصناعها المنتج جابى خورى و المخرج مجدى أحمد على و الفنان أحمد مجدى و الكاتب أحمد مراد و الفنان محى إسماعيل و السفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية.

كما بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري المصري، ثم تمت إذاعة أغنية الدورة الـ13 التي أبدع ولحنها ووزعها الموسيقار هيثم الخميسي.



مهرجان الأقصر

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال و المخرج إبراهيم شداد من السودان و المخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، و الممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد و الناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب و الناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج و السيناريست أمجد أبو العلا.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، و أعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق و مني الصبان و هشام جمال".

وإهداء الدورة الـ14 لروح كل من المؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، و المخرج الموريتانى ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.