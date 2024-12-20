شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أبو ظبى يكشف عن برنامج دورته الثانية والعشرين لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون عن برنامج مهرجان أبو ظبي 2025، في دورته الثانية والعشرين تحت شعار "أبو ظبي.. العالم في مدينة"، على أن تنطلق الدورة فى الـ7 من فبراير 2025، مع اختيار اليابان الدولة ضيفة شرف المهرجان.

ويتضمن المهرجان مجموعة متميزة من كبار فرق الأوركسترا الشهيرة والفنانين العالميين البارزين، بما في ذلك فرقة التايكو اليابانية، وسلسلة من عروض الأوبرا والحفلات الفردية، بالإضافة إلى عروض دولية ومعارض للفنون البصرية وبرامج تعليمية ومجتمعية تأتي ترجمةً لالتزام مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون بالاستثمار في الشباب وتعزيز التكاتف المجتمعي وبناء القدرات والمهارات، حيث سيقدم المهرجان تجربة ثقافية غنية تهدف إلى إشراك الجمهور وإلهامه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويضمُّ المهرجان 12 عرضًا رئيسيًا إلى جانب مجموعة من الأنشطة المصاحبة، حيث يقدم أعمال الإنتاج المشترك وأعمال التكليف الحصري العالمية والعربية لأول مرة. يفتتح الحدث أوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة في 7 و8 فبراير، بقيادة المايسترو الياباني الشهير يوتاكا سادو، يرافقه التينور المتميز جوناثان تيتلمان، وعازف البيانو الواعد كيوهي سوريتا. وخلال شهر رمضان، يحيي الشيخ محمود التهامي تقليد الإنشاد الديني ضمن سلسلة أمسيات الموسيقى الروحية من مهرجان أبوظبي كعادته كل عام، ويواصل المهرجان بعد شهر رمضان الفضيل، تقديم عروض مبهرة مع أداء فرقة "كودو" اليابانية المتخصصة في الفنون الأدائية للتايكو، يعقبه عرض لعازف البيانو الموهوب يونتشان ليم الذي سيقدم تحفة باخ "تنويعات جولدبيرج" الشهيرة.

كما تشارك عازفة الإيقاع المرموقة كونيكو كاتو، وثنائي البيانو البديع "الأختان لابيك"، وحفل أوبرا مميز يجمع بين النجم خافيير كامارينا والسوبرانو جيسيكا برات بمصاحبة الأوركسترا السيمفونية الوطنية للجامعة الكورية للفنون بقيادة المايسترو توفيق معتوق. كما سيبدع عازف الكمان المتألق أوغستين هادليش في أداء مقطوعات باخ وأعمال أخرى. ويضم حفل "باليه النجوم" ستة مؤدي باليه عالميين، وسيقدم كيان سلطاني ويامن سعدي وسارة فيرانديز وبابلو فيرانديز أداءً جماعياً متميزاً في حضور عالمي هو الأول الذي يجمع هؤلاء الفنانين الرائعين معاً. بالإضافة إلى ذلك، سيبهر عازف البوق المبدع رايلي مولهيركار الجمهور بأداء يحمل نغمات روحانية عميقة، فيما ستلهم الأوركسترا السيمفونية الوطنية للجامعة الكورية للفنون، بقيادة المايسترو تشي يونج تشونغ، الحضور ببرنامج موسيقي يتسم برومانسية ألحان برامز وتشايكوفسكي.