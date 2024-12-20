شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحمل اسم نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال المؤتمر المقام حاليا، فى أحد الفنادق المطلة على النيل، لكشف عن تفاصيل الدورة الـ14 من المهرجان، أن الدورة تحمل اسم الراحل نور الشريف والاحتفاء بمئوية شكرى سرحان.

حضر المؤتمر الصحفي النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته المقبلة، بالإضافة لعدد من نجوم السينما وصناعها المنتج جابى خورى والمخرج مجدى أحمد على و الفنان أحمد مجدى و الكاتب أحمد مراد و الفنان محى إسماعيل و السفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري المصرى ثم تمت إذاعة أغنية الدورة الـ 13 التي أبدع ولحنها ووزعها الموسيقار هيثم الخميسي.

وتشهد الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم كل من النجم خالد النبوى والمخرج مجدى أحمد على، والمخرج موسي ابسا من السنغال، والممثلة و المخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، و الفنان أحمد الحفيان من تونس.

كما تم إهداء الدورة الـ 14، لروح كل من المؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، و المخرج الموريتانى ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

ويعرض في الدورة الـ 14 من المهرجان 60 فيلما في مسابقات المهرجان المختلفة و مشاركة 35 دولة.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال و المخرج إبراهيم شداد من السودان و المخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، و الممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب و الناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج و السيناريست أمجد أبو العلا.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، و أعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق و مني الصبان و هشام جمال".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.