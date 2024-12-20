إعلان تفاصيل الدورة 14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - يعقد اليوم الجمعة 20 ديسمبر المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في الثانية ظهرًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشر والتي تحمل اسم قمر 14، ومهداه لاسم الفنان الراحل نور الشريف بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيله.

من المقرر حضور كلًّا من السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان وعزة الحسيني مديرة المهرجان والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لهذه الدورة.

بوستر الدورة الرابعة عشرة يحمل شعار قمر 14

وأطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ملصق بوستر الدورة الرابعة عشرة تحت شعار السينما الأفريقية قمر 14 The full moon of African cinema.

يأتي هذا الشعار بمناسبة الدورة الرابعة عشرة وتأثير سحر القمر المكتمل على كل شيء في الحياة حولنا من بحار وأنهار وزرع وكل الكائنات الحية، وكل ما في السماء والأرض يتأثر بحركة القمر، وصعود السينما الأفريقية عالميًا من خلال تمثيلها في كافة المهرجانات السينمائية العالمية وارتفاع الطلب عليها من المنصات المختلفة يؤكد مدى الجاذبية فيها بتعدد ثقافتها.

صمم ملصق الدورة الـ 14، الفنان التشكيلي محمد عبلة الذي صرح قائلا: فكرة وروح البوستر جاءت من خلال الاستعانة بمفردات الشعار الخاص بالمهرجان في دورته الرابعة عشرة، وهو ( السينما الأفريقية قمر 14)، فالفكرة هنا عن اكتمال القمر لدى الشعوب العربية والأفريقية والميثولوجيا والأساطير في أفريقيا، فاكتمال القمر له معاني كثيرة، ولكن في تصوري وضعت القمر المكتمل وكل الأشياء تذهب إليه، فقارة أفريقيا منطلقة ناحية القمر، وجعلت الفنان السينمائي ( راكب أحلامه) من خلال بساط الريح وسنجد أن العنصر الرئيسى في الكرة الأرضية هي أفريقيا التي تنطلق إلى النور وإلى اكتمال القمر، فالأقصر أصبحت بحق عاصمة للسينما الأفريقية تجمع مبدعيها فوق منصة واحدة تسير بهم مثل بساط الريح.

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر: إن التراث المصري والشعبي يصف دائما الجمال واكتماله بأنه " قمر 14"، ونحن الآن في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والسينما الأفريقية الآن في حالة اكتمال وجمال وصعود، والمهرجان هذا العام في دورته الرابعة عشرة حقق بعضًا أو جزءًا كبيرًا من جمالياته، ورسوخه، ولذلك أصبحت هذه الدورة تحمل هذا الشعار ( السينما الأفريقية قمر 14).

يُذكر أن الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ستُقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025 والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم وزارات الثقافة، السياحة والآثار، الخارجية، الشباب والرياضة، والبنك الأهلي ومؤسسة كيميت ونقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.

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