جاستن بيبر يثير الجدل بمنشور غامض بعد خطوبة سيلينا غوميز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار منشور نجم البوب جاستن بيبر مع زوجته هايلي بيبر جدلًا بين المعجبين بسبب الأغنية التي أرفقها بالمنشور وتزامن توقيته مع إعلان حبيبته السابقة الفنانة الأميركية، سيلينا غوميز، خطوبتها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

وبحسب موقع “Page six”، فإن المعجبين مقتنعون بأن منشور بيبر هو بمثابة “رسالة مشفّرة” إلى غوميز بعد خطوبتها، إذ بعد أيام فقط من مشاركة حبيبته السابقة خبر خطوبتها، نشر بيبر صورة “سيلفي” مع زوجته هايلي بيبر وهي تقبّل جانب وجهه خلال رحلتهما إلى كوستاريكا.

ورغم ذلك، لم تكن الصورة هي التي أثارت اهتمام المعجبين فقط، بل اختيار الأغنية التي أرفقها بالمنشور، وهي “All My Ghosts” للفنانة ليزي ماك ألبين، التي تتحدث عن ذكريات جميلة مع حبيب سابق من الماضي. وأشار المعجبون إلى بعض كلمات الأغنية بشكل خاص: “أستطيع أن أراه الآن، زفاف العام. أستطيع أن أراه الآن، يقف هناك ويمسح دموعه. أستطيع أن أراه الآن، عندما تختفي كل أشباحي، أستطيع أن أراه بوضوح تام”. ومن بين الكلمات الأخرى: “آه، كل أشباحي معي، أعلم أنك تشعر بها أيضاً”.

واستخدم المعجبون كلمات الأغنية لدعم نظرية أن بيبر كان يحاول بشكل خفي التواصل مع غوميز. فجاء في أحد التعليقات: “استمعوا إلى هذه الأغنية جيداً وستعرفون أن جاستن يحاول أن يوصل رسالة إلى سيلينا”. يُذكر أن الحبيبين السابقين قد تواعدا بشكل متقطع بين عامي 2010 و2018، قبل أن يرتبط بيبر (30 عاماً) بزوجته الحالية هايلي بالدوين. وكشف أحد المصادر المطلعة لموقع “ديلي ميل” أن بيبر قد “لُدغ” من خبر خطوبة غوميز، مضيفة أنه إعلان يمثل رسمياً “نهاية حقبة”.

وأوضح المصدر قائلاً: “جاستن متزوج ولديه طفل، جميعنا نعلم ذلك، ولكن عندما سمع بخطوبة سيلينا، سيعترف حتى أنه شعر بوخزات لوهلة وجيزة. فعلى الرغم من أنهما لن يعودا صديقين أو يتواعدان مرّة أخرى، فإنها رسمياً نهاية حقبة”. وتابع: “إن ماضيه مرتبط جداً بسيلينا، والآن بعدما أصبحت مخطوبة وهو متزوج وأب، فإن الأمر بمثابة صدمة”. وأضاف المصدر: “جاستن يبلغ من العمر 30 عاماً فقط، لكنه عاش حياة مليئة بالتجارب، وجزء مهم من ماضيه قد انتهى الآن رسمياً تماماً كما مضى هو قُدماً في حياته. لن يقلق بشأن ذلك كثيراً، ويأمل في نهاية المطاف أن تكون بخير وسعيدة”.