بعد سنوات المنع في سوريا.. “السجين” إلى العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت‭ ‬منصة “تلفزيون أبو ظبي” ‭ ‬Adtvبداية عرض مسلسل “‬السجين” الذي ظلّ ممنوعاً من العرض مدة 3 سنوات.

ونشر حساب المنصة على شبكات التواصل الاجتماعي إعلانات ترويجية خاصة بالعمل الذي تؤدي بطولته مجموعة من أبرز الممثلين، على غرار رشيد عساف وديمة قندلفت ومهيار خضور وإيهاب شعبان من سوريا، ونضال نجم من الأردن، وجوزيف بو نصار وسارة أبي كنعان من لبنان.

وتدور أحداث المسلسل الذي تم تصويره في لبنان عام 2021، حول “شخص يدخل السجن‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬شبه‭ ‬مستحيلة ومعلومات سرية للغاية”، وفق الشاشة العارضة.

وأظهرت اللقطات الأولى من العمل انتماءه إلى فئة “التشويق والحركة”، وسط مشاهد مليئة بالمطاردات والقتال والأسلحة والفنون القتالية…

وأوضحت الإعلانات الخاصة بالعمل المكون من جزءين على مدى 20 حلقة، بعض التفاصيل الأخرى، على غرار تجسيد رشيد عساف دور “الجنرال اسماعيل”، وأداء ديمة قندلفت شخصية “يارا”، بينما يقدم نضال نجم شخصية “يوسف”، في حين يؤدي جوزيف بو نصار شخصية وزير اسمه “سليمان”، ويشارك مهيار خضور بدور “آدم”.