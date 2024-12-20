ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس “زوجة رجل مش مهم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من كواليس فيلمها الكوميدي الجديد “زوجة رجل مش مهم”، الذي يجمعها للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني.

وظهرت ياسمين في الصور بجانب أكرم حسني وهي تمسك الكلاكيت في يدها، وعلّقت على الصور بقولها: “زوجة رجل مش مهم”.

وكانت ياسمين قد نشرت منذ أيام صوراً تعلن بها بداية تصوير الفيلم وقد جمعتها مع المخرج معتز التوني والمنتج تامر مرسي، مؤكدةً انطلاقة هذا العمل الكوميدي الجديد، وعلّقت على الصور قائلةً: “بسم الله توكّلنا على الله، ابتدينا تصوير فيلم كوميدي (زوجة رجل مش مهم) بإذن الله”.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من جمهور ياسمين، حيث أبدى المتابعون تشوُّقهم للتعاون للمرة الأولى بين النجمين، وأبدوا حماستهم لمشاهدة الفيلم فور طرحه.

من ناحية أخرى، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الرمضاني 2025 “وتقابل حبيب”، الذي بدأ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: كريم فهمي وخالد سليم.