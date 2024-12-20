مخرج “السفارة في العمارة” يروي معاناة عادل إمام مع الرقابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج عمرو عرفة عن الصعوبات والأزمات التي واجهت الفنان الكبير عادل إمام خلال تصوير فيلم “السفارة في العمارة”، الذي عُرض عام 2005، إذ أكد أنه عانى هو و”الزعيم” من الرقابة كي يبصر هذا العمل النور.

ونشر عرفة عبر حسابه الشخصي في منصة “X” فيديو من الفيلم، وعلّق عليه قائلاً: “مش ممكن تتخيّلوا المعاناة اللي عانيتها أنا والأستاذ عادل إمام عشان الفيلم ده يظهر للنور”. وتابع: “شهور والرقابة لا تعطي الموافقة وبعد التصوير أيضاً، ومعاناة وصلت لرئيس الجمهورية شخصياً حتى شاهده بنفسه والسيدة قرينته… وحسب وصف الزعيم الضحك كان للركب وعجبهم وخرج للنور”.

يُشار الى أن فيلم “السفارة في العمارة” حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه عام 2005، وتناول العمل قصة المهندس “شريف خيري” الذي يعمل في إحدى شركات البترول في دبي، ويضطر للعودة الى مصر بعد غياب عشرين عاماً، ليتفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية تقع بالقرب من شقته، فيحاول جاهداً في البداية بيع الشقة، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من أبرز الفنانين، بينهم: عادل إمام، داليا البحيري، لطفي لبيب، خالد زكي، أحمد راتب، ميسرة…، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج عمرو عرفة.