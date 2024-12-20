عمرو مصطفى يهاجم المعتذرين عن حفل تأبين محمد رحيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ الفنان عمرو مصطفى هجوماً حاداً على الفنانين الذين اعتذروا عن عدم المشاركة في حفل تأبين الملحن الراحل محمد رحيم، الذي أُقيم مساء أمس (الأربعاء) في دار الأوبرا المصرية.

وقال عمرو في تصريحات صحافية على هامش حضوره الحفل: “لو عندي حفلة بمليار جنيه النهاردة هاجي وأغنّي للشخص اللي كان سبب في نجاحي، أنا بشكر كل القائمين على الحفل وكل المطربين اللي حضروا وغنّوا الليلة، اللي موجود النهاردة عنده وفاء، وأنا جيت علشان أقول شكراً لمحمد رحيم على كل حاجة قدمها”.

وكان عمرو مصطفى قد انفعل خلال الحفل وبكى في لحظة مؤثرة خلال حفل تأبين الملحن الراحل، معبّراً عن امتنانه الكبير لمحمد رحيم، ومؤكداً دوره المهم في نجاحات فنية كثيرة حققها.

يُذكر أنه شارك في حفل التأبين كلٌ من: تامر حسني، إيهاب توفيق، سوما، محمد ثروت، محمد محيي، شذى، ولطيفة.