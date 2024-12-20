ابنة طلعت زكريا تكشف موقفها من تجسيد سيرة والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا عن موقفها من تقديم السيرة الذاتية لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا في عمل فني، معبرةً في تصريحات صحافية عن اشتياقها له، وطالبةً من الجمهور الدعاء له بالمغفرة.

وأشارت إيمي خلال إحيائها ذكرى ميلاد والدها، التي توافق 18 كانون الأول (ديسمبر)، الى إنها تتذكره دائماً، بالقول: “عمري ما نسيت بابا وهو دائماً معنا، معندوش مواقف وحشة كأب أو كفنان أو كبني آدم على المستوى الشخصي ولو فضلت أتكلم عليه طول عمري هقول أشعار، هو كان بالنسبة لي صديق وحبيب وكل حاجة لي، وساب الدنيا لكن موجود معنا بذكرياته وأعماله”.

وأضافت: “في ذكريات كتيرة بيني وبين والدي كنا دائماً بنسافر مع بعض طول الوقت وموجودين معه في التصوير، أنا كنت مديرة أعماله وكان بيشاركنا شغله وياخد رأيي في اختياراته، ويا ريت اللي يفتكره يدعي له، كان دايماً بيقول لينا مقولة بكره تعرفوا قيمتي، وأنا عايشة على اسم أبويا”.

وعن تقديم سيرته الذاتية في عمل فني، أوضحت إيمي طلعت زكريا: “لو حد هيعمل سيرة ذاتية بشكل إيجابي ويوضح صعوبات مرضه أوافق، لكن عكس كده مفضلش”.