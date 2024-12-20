لن تُعجب السيدات.. كريم محمود عبد العزيز: فكرة فيلمي الجديد مجنونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز خلال تصريحات صحافية عن رأيه في فيلمه الجديد “الهنا اللي أنا فيه” الذي بدأ عرضه أخيراً في دور السينما، مؤكداً أن الفيلم لن يُعجب السيدات بسبب فكرته الجديدة، والتي وصفها بـ”المجنونة”.

قال كريم: “فكرة مجنونة بالنسبة للستات أكتر من الرجّالة ومش هيبقى على هواهم وعلى حسب إحنا قدمناها إزاي”.

وأكد أنه لم يتوقع النجاح الذي حققته أغنية “الغزاله رايقه” التي قدّمها في فيلم “من أجل زيكو”.

وعن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من أفلامه التي أحبّها الجمهور، قال كريم: “لا، هذا الأمر غير ممكن أبداً، لأن الجمهور اعتاد على الفيلم بشكله الحالي وأحبّه كما هو، ولذلك لا يمكننا الاقتراب منه حتى لا تكون الخطوة جريئة وغير محسوبة”.

وعن تكريم الدولة لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وإطلاق اسمه على محور في العلمين، قال كريم: “هذا تقدير رائع يعكس احترام الدولة للنجوم الذين أثّروا في مصر والشعب المصري منذ طفولتنا وحتى اليوم”.