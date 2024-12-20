منة فضالي تكشف مفاجأة عن مواصفات فتى أحلامها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة منة فضالي في لقاء تلفزيوني على هامش تكريمها في مهرجان “الأفضل” The Best، الذي أقيم أخيراً أنها لا تفكر أبداً في الزواج، وفجّرت مفاجأة صادمة عن مواصفات فتى أحلامها.

في ردّها على سؤال: “هنشوفك عروسة امتى؟”، أجابت منة فضالي: “لا أنا عروسة لا! أنا كده حلوة قوي، أنا كده تمام، أنا مرتاحة جداً”.

وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت منة: “معنديش أي فتى أحلام خالص دلوقتي، مبفكرش في الارتباط دلوقتي، يوم ما اتجوز هتجوز واحد من بره، هتجوز واحد أجنبي مش واحد مصري، مبفكرش في الارتباط دلوقتي”.

وعن كواليس مسلسل “كوبرا” الذي قدّمته مع محمد إمام، قالت فضالي: “محمد من الناس الجميلة، تشتغلي معاه وأنت مرتاحة، مريح جداً في الشغل، كواليسنا كانت حلوة، المخرج كان زي العسل الأستاذ أحمد شفيق”. وأضافت: “قدمت في “كوبرا” شخصية شبهي، كانت فكاهية قوي وبتحب تضحك على طول، وأنا كده للأسف، لإن في ناس بتقول دي عبيطة وهبلة”.

وعن الموقف الذي لا تنساه مع محمد إمام في كواليس مسلسل “كوبرا”، قالت: “مشهد كان فيه فار حقيقي ومحدّش قال لنا، ولما اكتشفت قعدت أشدّه بره الكادر، وجريت وكنت هوقّع الكاميرات”.

وعن اشتراكها في مسلسل “سيد الناس” لموسم رمضان 2025، قالت منة فضالي: “مسلسل قوي وكاست عظيم، والأستاذ محمد سامي أكيد بيقدّم أعمال متميزة، لكن مش هقدر اتكلم عن أي تفاصيل”.