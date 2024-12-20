أسرة نبيل الحلفاوي تودّع الجمهور برسالة مؤثرة باسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شكرت أسرة الفنان المصري نبيل الحلفاوي على ما أبداه جمهوره ومحبوه من حب بالغ ومساندة، منذ وفاته يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ77 عاماً، وصولاً إلى عزائه أمس الأول الثلاثاء.

ووجّهت أسرة الحلفاوي رسالةً عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، حيث يتابعه ما يقارب 7 ملايين حساب: “القبطان كان دائماً لما بيلاقي منكم الدعم والحب، كان بيقول يعجز الكلام عن الشكر على المحبة والدعم”. وأضافت الرسالة: “هو أكيد دلوقتي عايز يشكركم على الكم الهائل من الحب والدعوات، واحنا أسرته عاجزين عن التعبير عن الشكر”.

ووافت المنية الحلفاوي صاحب لقب “القبطان” بعد معاناة مع مرض السرطان، أخفاها عن جمهوره والوسط الفني، وكشف عنها الإعلامي المصري محمود سعد عقب وفاته. وغصّ عزاؤه بالفنانين المصريين الذين حرصوا على إظهار الاحترام والوداع لزميلهم، في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد (القاهرة)، على غرار رشوان توفيق ولطفي لبيب، على الرغم من صعوبات الوضع الصحي الخاص بهما، إلى جانب حسين فهمي، وفردوس عبد الحميد طليقة الحلفاوي برفقة زوجها الحالي المخرج محمد فاضل، وصابرين، وأحمد بدير، وإلهام شاهين، ويسرا، وأشرف زكي نقيب الفنانين وزوجته روجينا، وفتوح أحمد، ومحمد الصاوي، ومحمد رمضان، وجمال عبد الناصر، وأحمد زاهر وابنته ليلى زاهر، ولقاء سويدان، وأنوشكا، وحسن الرداد، ونجلاء بدر، وصلاح عبدالله، وماجد المصري، ومحمد فراج، وإنجي المقدم، والسيناريست مدحت العدل، والمنتج جمال العدل.