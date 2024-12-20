شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: برنامج كاستنج مبادرة عظيمة أتمنى تكرارها كل عام والان مع تفاصيل الخبر

كشف المنتج محمد حفظي عن سعادته كونه جزءا من فيلم رامبو، الذي شارك خلال الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر، حيث قال: وجودي في المشروع كان من حوالي عام ونصف فقط، ولكني سمعت عنه منذ فترة طويلة وعندما قرأته تحمسته له جداً وشعرت أننا لابد أن نسعى لتقديمه بأفضل شكل ممكن.

وتابع حفظي: تركيزنا في الإنتاج في المقام الأول على الأفلام المصرية وكذلك السعودية، لكننا نشارك أيضاً في إنتاج أفلام عربية مثل الأردنية والفلسطينية وغيرها، ولكننا في الأساس نحن شركة مصرية مخرجينا مصريين وكذلك الحواديت التي نقدمها مصرية، ‏تعبر عن مجتمعنا ويهمنا في المقام الأول أن تلك الأفلام يكون لديها فرص أن تشاهد خارج الحدود وهذا يحدث من خلال مشاركتها في مهرجانات مختلفة.

وأكد حفظي أن العالم العربي تغير نوعاً ما عن الأعوام السابقة، حيث بدأوا في مشاهدة أفلام بعضهم البعض وهناك إنتاج عربي مشترك بين البلدان العربية وهذا أمر أعتبره حفظي إيجابي، وعن برنامج كاستنج أكد حفظي أنها مبادرة عظيمة وممتعة ويتمنى تكرارها كل عام.