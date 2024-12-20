فن ومشاهير

أبرز الأحداث الفنية في السعودية.. حصاد العام 2024

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - مع اقتراب توديعنا لعام 2024، شهد الوسط الفني السعودي عدداً من الأحداث المهمة، منها ما حدث لأول مرة بالمملكة العربية من إنجازات لصالح الفن، ومنها إنجازات نجوم وتكريم وجوائز لبعض الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وأخرى رحيل نجوم عن عالمنا قدموا الكثير.
ومن خلال هذا التقرير نذكر أبرز الأحداث الفنية في السعودية لعام 2024 فلنتعرف إليها:

تدشين استوديوهات الحصن بيج تايم

قد يكون أهم حدث للفن والفنانين تدشين رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ استديوهات "AlHisn Big Time Studios" بالرياض بحضور نخبة من نجوم الفن والسينما وكبار الشخصيات في 4 نوفمبر 2024، وتقع استديوهات الحصن بيج تايم غرب العاصمة الرياض، وهي تهدف إلى تعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة، وتعد الاستديوهات التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ120 يوماً، واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط.
وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7مباني استديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرية إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء. كما تشمل المرافق الإضافية أجنحة فاخرة لكبار الشخصيات، ومكاتب للإنتاج السينمائي، وغرف مونتاج متكاملة، مما يوفر بيئة عمل مثالية تسهم في تحقيق أعلى كفاءة للإنتاج.
أما الهدف من استديوهات الحصن بيج تايم فهو تبسيط وتسريع عمليات الإنتاج من خلال جمع احتياجات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في موقع واحد، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف ودعم قطاع الإنتاج في المنطقة بمعايير عالمية، وأن يرفع من جودة الأعمال الإنتاجية وخفض تكلفتها، مما يوفر خدمة لجميع الشركات المتخصصة في هذا المجال الواعد.

إقامة مهرجان المسرح الخليجي بدورته الـ14 لأول مرة بالرياض

وكان من الأحداث المهمة استضافة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لفعاليات مهرجان المسرح الخليجي بدورته الـ14، والتي تحتضنه للمرة الأولى في السعودية وتحديداً بالرياض بحضور نخبة من نجوم الخليج من مسرحيين وفنانين وفنانات والمهتمين بالمسرح من 10 وحتى 17 سبتمبر 2024.

مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة

أعلن بـ5 يونيو عن افتتاح مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بجدة، وقام الفنان عبادي الجوهر، وزكي حسنين رئيس مجلس إدارة شركة "بنش مارك"، ومحمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك بزيارته.

حضور فنانات عالميات في عروض المصمم إيلي صعب

كما شهدت الرياض حدثاً جمع بين التصميم والفن قدّمه المصمم اللبناني إيلي صعب تحت عنوان The 1001 Seasons of Elie Saab، وقد جمع بين عروض موسيقيّة وعرض أزياء، ومن الفنانات العالميات اللواتي شاركن بالحدث 4 فنانات هنَّ النجمة جينيفر لوبيز، والنجمة كاميلا كابيلو، والنجمة الكندية سيلين ديون، والنجمة الأميركيّة هالي بيري في 13 نوفمبر 2024

الفنانة إلهام علي تحصد جائزة أفضل ممثلة آسيوية لعام 2024

استطاعت وبجدارة الفنانة إلهام علي خطف جائزة أفضل ممثلة آسيوية لعام 2024 وذلك ضمن حفل الجوائز العالمي Septimius Award، والذي يقام سنوي لتكريم الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة والمسلسلات والسيناريوهات، حيث تقسم الجائزة إلى ثلاث فئات هي أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل فيلم حسب القارات، وذلك في 20 أغسطس 2024.
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موسم الرياض يشهد بحفل افتتاحه مشاركة فنانين عالميين

شارك عدد من الفنانين العالميين حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الخامسة، وأشعل نجوم موسيقى الراب الأمريكيون، بستا رايمز، وميسي إليوت، وسيارا، وذلك بـ 12 أكتوبر 2024.

عرض فيلم "نورة " السينمائي بمهرجان كان

اختيار عرض الفيلم السعودي "نورة" للمخرج توفيق الزايدي، في مهرجان كان السينمائي، وهو أول فيلم سعودي يتم اختياره ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي وعرض ضمن قائمة الأفلام وعرض بـ 23-24-25 مايو 2024.

فيلم "هجان" يحصد عدداً من الجوائز

وفي مجال السينما أيضاً حصد الفيلم السعودي "هجان" أكثر من 10 جوائز ذهبية محلياً وإقليمياً وعالمياً بتواريخ مختلفة، وقد تم عرضه بدور السينما بـ18 يناير 2024.

الفنانة فاطمة البنوي ودخول عالم الإخراج

وفي عام 2024 قررت الفنانة فاطمة البنوي الخروج عن المألوف، وخوض تجربة مختلفة وجديدة عليها، حيث دخلت عالم الإخراج من خلال فيلم "بسمة" الذي عرض على Netflix نيتفليكس والعمل من ﺇﺧﺮاجها وتأليفها وبطولتها، بالإضافة إلى الفنان ياسر الساسي، مي حكيم وذلك بـ 6 يونيو.
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مسلسل خيوط المعازيب يحصد 4 جوائز

كما خطف مسلسل "خيوط المعازيب" 4 جوائز في "الدانة للدراما" بمملكة البحرين وذلك بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين وذلك في مايو 2024.

زواج الفنانة خديجة معاذ

احتفلت الفنانة خديجة معاذ بحفل زواجها بـ27 أغسطس 2024 بمدينة بالي الإندونيسية.
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وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن

وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن في 4 مايو 2024 بباريس بعد صراع مع المرض، وبوفاته فقدت الساحة الفنية أهم شعرائها؛ حيث إن له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والوطني.

إعلان الفنان محمد عبده إصابته بالسرطان

بشكل مفاجئ أعلن الفنان محمد عبده، إصابته بمرض السرطان، من خلال مقطع فيديو تضمن رسائل صوتية متبادلة بينه وبين الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وطمأن جمهوره بأنه متفائل بالشفاء، وأنه سيواصل تقديم أعماله الفنية الفترة القادمة، وذلك في 5 مايو 2024.
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وفاة الفنان عبد العزيز الهزاع

ورحل الفنان عبد العزيز الهزاع والذي يُعد واحداً من أبرز الفنانين السعوديين، واشتهر بتقليد الأصوات المختلفة بتاريخ 19 فبراير 2024.

وفاة الفنان عبد الله المزيني

كما رحل الفنان عبد الله المزيني، ويعد من أبرز الفنانين وشارك خلال مسيرته الفنية بالعديد من الأعمال الفنية وذلك في 8 ديسمبر 2024.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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