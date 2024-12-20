حصاد 2024: تعرفوا إلى أفضل 10 مسلسلات خليجية هذا العام

مسلسل "خريف القلب"

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مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

مسلسل "خيوط المعازيب"

مسلسل "ورثة بن عاقول"

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مسلسل "فعل ماضي"

مسلسل "شباب البومب"

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مسلسل "مرضي ودحام"

مسلسل "بعد غيابك عني"

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مسلسل "بيت العنكبوت"

مسلسل "ملفات منسية"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - شارف عام 2024 على الانتهاء وخلال هذا العام قدمت الدراما الخليجية عدداً من المسلسلات التي استطاعت أن تتصدر الترند وتحقق نسب مشاهدة عالية، ومن خلال هذا التقرير سنسلط الضوء على أبرز وأفضل 10 مسلسلات خليجية لاقت متابعة، وأيضاً حققت نجاحات كبيرة واحتلت صدارة الترند على محرك البحث جوجل أثناء عرضها وهي كالتالي:استطاع مسلسل "خريف القلب" أن يحصد نسبة متابعة كبيرة منذ عرض أولى حلقاته وتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مسلسل تقع أحداثه بـ90 حلقة، وهو أول عمل سعودي معرب مقتبس من قصة تركية وهي "الحطام"،وهو من إخراج فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جودالسفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمةالشريف، سارةالجابر، سعيد صالح، عجيبةالدوسري، مهيرة عبدالعزيز، روان الطويرقي، العنود عبدالحكيم، بالإضافة إلى آخرين.مسلسل زوجة واحدة لا تكفي للفنانة هدى حسين استطاع أن يجذب المشاهد لأحداثه القوية، ورغم الانتقادات التي تعرض لها العمل إلا أنه تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وهو عمل من إﺧﺮاﺝ علي العلي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، لولوه الملا، نور الغندور بالإضافة إلى آخرين.من بطولة الفنان عبد المحسن النمر إبراهيم الحساوي وهو عمل تدور أحداثه في حقبة زمنية معينة بمنطقة سعودية وهي المنطقة الشرقية، شارك بالعمل نخبة من النجوم واستطاع أن يحقق أيضاً نسبة مشاهدة عالية، وحقق العديد من الجوائز.وهو من تأليف هناء العمير ومن إخراج مناف عبدال، من بطولة كل من الفنان عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، فيصل الدوخي، ريم أرحمة، سمير الناصر، سعيد قريش، علي الشهابي، دانة السالم، آمال الرمضان، لبنى بو خمسين، مريم حسين بالإضافة إلى آخرين."ورثة بن عاقول" وهو مسلسل كويتي اجتمع فيه الفنان حسن البلام ونخبة من فناني قروب البلام وحقق نسبة من المشاهدة وتصدر العمل الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرضه، وهو من إخراج عيسى ذياب، ومن تأليف مريم نصير ومن بطولة كل من الفنان حسن البلام، عبدالرحمن العقل، فهد البناي، سماح، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، محمد الرمضان، حصة النبهان بالإضافة إلى آخرين.مسلسل فعل ماضي للفنانة شجون الهاجري استطاع أن يحقق الترند عند عرض أولى حلقاته وهو مسلسل ذو حلقات قصيره إذ يبلغ عدد حلقاته 10 ولكن كانت نسبة المشاهدة عالية للعمل، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله بوشهري ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علياء الكاظمي ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، محمود بوشهري، علي كاكولي زينة مكي، عيسى ذياب، فرح المهدي، بالإضافة إلى آخرين.مسلسل "شباب البومب12" وعمل ذو أجزاء لاقى نجاحاً كبيراً، ومتابعةً واسعةً، وتصدَّر "الترند" في مواقع التواصل، وحقق أرقاماً قياسيةً في المشاهدة، وقد توالى على إخراجه عدد من المخرجين، حيث قدَّم الموسم الأول والثاني والرابع المخرج ماجد الربيعان، بينما أخرج الثالث جمعان الرويعي، والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر سمير عارف.ومن بطولة فيصل العيسى، علي المدفع، عبدالعزيز الفريحي، مهند الجميلي، محمد الدوسري، سليمان المقيطيب، فيصل المسيعيد ووائل الحربي، سارة اليافعي، وشفيقة يوسف، إضافةً إلى فنانين، شاركوا في حلقاتٍ عبر أجزائه.كذلك مسلسل "مرضي ودحام" للثنائي أحمد العونان وعبد الناصر درويش استطاع أن يحقق الترند على مواقع التواصل الاجتماعي عند عرضه وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله العراك، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الكندري، ومن بطولة النجمين عبدالناصر درويش وأحمد العونان، وشاركهم العمل الفنان بلال عبدالله سلطان الفرج، فاطمة الطباخ، إيمان فيصل، سلطان الفرج، علي المهيني، منال الجار الله، أحمد النجار، غدير حسن، بالإضافة إلى آخرين.كذلك حقق مسلسل "بعد غيابك عني" مشاهدة عالية، وهو من بطولة إلهام الفضالة، تركي اليوسف، شهاب جوهر، مرام البلوشي، سلطان الفرج، عبدالله عبدالرضا، ومن إخراج سائد بشير الهواري، ومن تأليف علياء الكاظمي."بيت العنكبوت" مسلسل لاقى متابعة وتصدر الترند عند عرضه أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند عرض حلقاته وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بهاء خداج ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد حنش، ومن بطولة كل من الفنان فايز بن جريس، تركي الكريديس أيمن المطهر، غادة الملا، أصايل محمد، جبران الجبران، العنود عبد الحكيم.واستطاعت الفنانة شجون الهاجري أن تتصدر الترند أيضاً بعمل آخر لها خلال 2024 وهو مسلسل "ملفات منسية" وبحداثة جذب المشاهد وهو من بطوله الفنانة شجون الهاجري، عبد الله بوشهري، شيماء سيف، مرام البلوشي، حسن عبد ال، محمد هاشم من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج مناف عبد ال.

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