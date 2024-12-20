تايلور سويفت تخفي بمهارة حبيبها السّابق بأحدث فيديو كليب لها… وجمهورها يكشفها

معجبو تايلور سويفت مقتنعون بأنّ نجمتهم محت بمهارة آثار علاقتها الرومنسيّة السّابقة مع جو ألوين. بدأت الثّرثرة بعد إصدار لقطات من كواليس فيديو الموسيقى الخاصّة بها لأغنيتَي “Anti-Hero” و”Bejeweled”، التي تمّ تحميلها على صفحتها على يوتيوب كجزء من احتفالها بعيد ميلادها الخامس والثّلاثين،

في حين أنّ مقاطع الفيديو كانت تهدف في البداية إلى تسليط الضّوء على دور سويفت كمخرجة ونجمة لمقاطع الفيديو الموسيقيّة الخاصّة بها، فقد لاحظ المعجبون شديدو الملاحظة شيئًا مريبًا في مشهد واحد معيّن.

في أحد المشاهد من فيديو “Bejeweled”، شوهدت سويفت وهي تتحدّث مع خبيرة المكياج بات ماكغراث بينما كانت تحمل هاتفها. في الأصل، أشار المعجبون إلى أن حافظة هاتفها كانت تحتوي على صورة لتايلور وهي تحتضن صديقها آنذاك، جو ألوين.

ولكن في نسخة محدّثة من اللقطات، يدّعي معجبوها أنّ الصّورة تمّ تعتيمها أو تعديلها بحيث لم يعد ألوين مرئيًا. وبطبيعة الحال، لم يفلت هذا التّغيير من عيون جمهور تايلور الحادّة، الذين توافد على وسائل التّواصل الاجتماعيّ لمناقشة الأهميّة المحتملة إذ رأى بعض المعجبين هذه الخطوة على أنّها محاولة متعمّدة لمحو الفنّانة من ماضيها.

بينما تكهّن أحد المعجبين قائلًا: “ربّما تريد فقط التّركيز على قصّة حبّها الحاليّة”.

أدّت إزالة جو ألوين من لقطات الفيديو الخاصّة بسويفت إلى زيادة الاهتمام بالحياة العاطفيّة للفنّانة. كانت لدى سويفت وألوين، الممثّل المعروف بأدواره في أفلام مثل “The Favourite” و”Conversations with Friends”، واحدة من أكثر علاقات المشاهير خصوصيّة.

تواعد الثّنائي لمدّة ستّ سنوات بدءًا من عام ٢٠١٦، وحافظا على علاقتهما الرّومنسيّة طيّ الكتمان. وانتهت علاقتهما في أوائل عام ٢٠٢٣، إذ وصفت التّقارير الانفصال بأنّه “ودّي”.