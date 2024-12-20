شكرا لقرائتكم خبر عن إياد صالح: مسلسل فقرة الساحر لا يشبه أى عمل عن النصب من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار المؤلف إياد صالح فى تصريحات صحفية عن مسلسله الجديد فقرة الساحر الذى يعرض على منصة Yango Play، من اليوم 19 ديسمبر الجارى، قائلا: "المسلسل يدور عن 3 أصحاب، مع بعض منذ الصغر، بالرغم من كونهم غير متوافقين اجتماعيا، إلا أنه جمعتهم منطقة المعادى، ومع مرور السنوات بيتجمعوا من جديد، وبيبدأوا يعملوا عمليات نصب اللى بتورطهم في مشاكل".

وأشار صالح قائلا: "مسلسل فقرة الساحر لا يشبه أى أعمل فنى تحدث عن النصب من قبل، وقصصه مختلفة عن أى عمل آخر، وأبطاله مختلفين".

وتابع صالح مشيرا إلى: "تصنيف الفئة العمرية سواء لـ فيلم الحريفة أو مسلسل فقرة الساحر، هي ليست فكرة فنية، هي لها علاقة بالجمهور بشكل كبير، لأن القصة هي التى تفرض على العاملين شروطها، ومن الممكن أن يجذب هذا العمل الأهالى عن الشباب، ويرجع التصنيف في المسلسل هي عدد الحلقات الأقل بسبب التعود على أن الأجيال الأصغر تنجذب أكثر لـ هذا النوع، ولكن الربط ما بين الحريفة وما بين مسلسل فقرة الساحر هو غير دقيق".

مسلسل "فقرة الساحر" تدور أحداثه حول عمليات سرقة وسطو مستوحاة من أحداث حقيقية في رحلة من ثماني حلقات مليئة بالمفاجآت والتشويق. تدور القصة حول ثلاثة أصدقاء منذ الطفولة: مِكس، لمى، وألفي، الذين تطورت صداقتهم إلى شراكة غير تقليدية، حيث شكّلوا عصابة صغيرة تستند إلى مهاراتهم المتنوعة لمواجهة تحديات مثيرة، في قالب يمزج بين الضحك والمغامرة والإثارة والأكشن.

ويقوم ببطولة مسلسل فقرة الساحر كل من طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب بسمة، وليد فواز، وغيرهم من النجوم، العمل من تأليف المؤلف إياد صالح، وإخراج المخرج تامر محسن، ومن إنتاج شركة TVision للمنتج طارق الجناينى.