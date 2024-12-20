شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الشعشاعى: الهجوم عليا بسبب وتر حساس أسعدنى والتعليقات فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان شريف الشعشاعى عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور على دوره فى مسلسل "وتر حساس"، الذى يعرض حاليا على شاشة قناة on، إذ يجسد شخصية "دكتور عبد الرحمن".

وقال لـ"الخليج 365" إن تعليقات الجمهور وردود فعلهم فاقت كل توقعاته، موضحا: "المسلسل دخل بيوت الناس كلها وده خلى الناس تشترك فيه بقوة وتتفاعل مع الأحداث بالشكل دا، وماكنتش متخيل بصراحة إن ليلى تخش قلوب الناس كده وابدأ أتهاجم بالشكل ده بس الحمد لله أعتبر كل ذلك نجاح كبير".

وعن أغرب التعليقات التي جاءته على العمل أشار إلى أن الجمهور أخذوا الموضوع بجد وبدأوا يهاجموه بشكل كبير بسبب تخليه عن ليلى وشهادته ضدها خلال الحلقات الماضية، لافتا: الناس بدأت تشتمني ويبعتولي رسايل هجوم، لكن كل دا نجاح إننا قدرنا نوصلهم الشخصيات وتبقى قريبة منهم ودا أسعدني جدا ولم يضايقني".

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.