شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى: مسلسل فقرة الساحر مقتبس من قصص حقيقة وهذا ما جذبنى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج طارق الجناينى، في تصريحات صحفية عن عمله على مسلسل فقرة الساحر الجديد الذى يعرض على منصة Yango Play، من اليوم 19 ديسمبر الجارى، قائلا: "منذ 11 عاما تقريبا أريد أن أعمل أنا والمخرج تامر محسن مع بعضنا، وبمرور السنوات ولقائنا صدفة نأكد على فكرة العمل مع بعضنا البعض، ومع وجود المسودة الأولى لمسلسل فقرة الساحر من تأليف المؤلف إياد صالح، تشجعنا نحن الثلاثة في العمل على المسلسل".

وتابع الجناينى: "أبطال العمل كان مجرد اقتراح منى للمخرج تامر محسن، وبالصدفة هو أراد العمل معهم، ويحسب لـ محسن اختيار طاقم العمل بأكمله وليس الأبطال فقط، خاصة أنه يشعرهم أنه يقدمون عمل من أهم الأعمال التي من الممكن العمل فيها، ومع ظروف تصوير العمل الصعبة جدا، لأن المشاهد سيشعر أنه يشاهد فيلم سينمائى مع كل حلقة تقريبا، لأننا ابتعدنا عن الأسلوب النمطى لتصوير المسلسلات، وكان هنالك لوكيشن أو اثنين هما اللذان صورنا بهم أكثر من يوم أما باقى أماكن التصوير كان يوم تقريبا فقط، وهذا يحسب لـ محسن لأن العاملين في مواقع التصوير كانوا يتميزون بالولاء والالتزام لـ هذا العمل بشكل كبير".

وأشار الجناينى: "يتبقى عدة أيام للانتهاء من تصوير فقرة الساحر، وتم تصوير العمل في 44 يوما تقريبا، وأكثر ما جذبنى للعمل على فقرة الساحر أنه مقتبس من قصص حقيقية، مع إضافة خيال المؤلف لها، وأظن ان العمل سيكون مشوق للبحث عن القضايا بعد نهاية كل حلقة، كما أن وجود المنصات أضاف امتيازات كبيرة لـ متابعى المسلسلات من حول العالم، لأنه ساعده في سير حياته بـ جانب متابعة الأعمال التي يريدها".

وأنهى الجناينى تصريحاته مشيرا إلى "طرح الجزء الثانى من فيلم الحريفة في خلال أقل من عام على طرح الجزء الأول لم يكن مخطط له، ولكن مع الانتهاء على العمل بشكل سريع وجدنا توقيت مناسب لـ طرح العمل، والفئة العمرية الخاصة بـ الفيلم أو المسلسل صعب التعامل معها، لأنهم لديهم ميزة كبيرة وهى مشاهدة ما يريدون وقتما يريدون، وهو جيل مدقق جدا، لأنه يتابع التفاصيل بشكل كبير".

مسلسل "فقرة الساحر" تدور أحداث المسلسل حول عمليات سرقة وسطو مستوحاة من أحداث حقيقية في رحلة من ثماني حلقات مليئة بالمفاجآت والتشويق. تدور القصة حول ثلاثة أصدقاء منذ الطفولة: مِكس، لمى، وألفي، الذين تطورت صداقتهم إلى شراكة غير تقليدية، حيث شكّلوا عصابة صغيرة تستند إلى مهاراتهم المتنوعة لمواجهة تحديات مثيرة، في قالب يمزج بين الضحك والمغامرة والإثارة والأكشن.

ويقوم ببطولة مسلسل فقرة الساحر كل من طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب بسمة، وليد فواز، وغيرهم من النجوم، العمل من تأليف المؤلف إياد صالح، وإخراج المخرج تامر محسن، ومن إنتاج شركة TVision للمنتج طارق الجناينى.