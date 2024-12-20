شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كوكب الشرق النسائية تقدم روائع السنباطى والموجى بالأوبرا 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة الدكتورة مها العربى بالعزف على آلة القانون وأشرف فنى الدكتور عاطف إمام، حفل ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، فى الثامنة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ويقدم نجوم الفرقة باقة من روائع ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار رياض السنباطى والموسيقار بليغ حمدى والموسيقار محمد الموجى وغيرهم، ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية.

ومؤخرًا تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، قدمت أكاديمية الفنون فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الدكتورة غادة جبارة رئيس الاكاديمية والدكتور احمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية، وذلك فى حفل أقيم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الدكتورة مها العربي بالعزف على آلة القانون.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل ومنها فى يوم وليلة أداء مريم هانى، سألونى الناس أداء فاطمة مثنى، من حبى فيك ياجارى أداء لميس أمين، للصبر حدود أداء أسماء الجمل، والموسيقى أداء زينب عبد الله على الأورج.