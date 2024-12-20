شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تؤكد العمل رسميا على الجزء الثالث من Black Panther والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة مارفل رسميًا بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة Black Panther قيد التطوير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما كشف موقع The Wrap عن عودة النجم العالمى كريس إيفانز إلى عالم مارفل السينمائى كجزء من فريق عمل فيلم "Avengers: Doomsday"، وهو الجزء الثانى المرتقب، والذى سيشارك فيه أيضًا زميله النجم العالمى روبرت داونى جونيور بدور دكتور دوم.

سيشارك إيفانز فى بعض الأدوار، التى لم تكشف بعد، ومن المقرر أن يتم إطلاق فيلم "Avengers: Doomsday" فى الأول من مايو 2026.

فى نفس السياق كان قد كشف النجم العالمى روبرت داونى جونيور، عن القناع الجديد لشخصيته بعد سنوات طويلة بشخصيته Iron Man داخل عالم مارفل للأبطال الخارقين، ونشر داونى فيديو وصورة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام يظهر من خلالها عن لحظة الكشف عن القناع الجديد قائلاً: "قناع جديد، نفس المهمة".