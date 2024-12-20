شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 5.. سيد يريد التضحية بابنه لفتح مقبرة أثرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ساعته وتاريخه، والذي يعرض علي فضائية DMC أحداث مشوقة حيث حملت الحلقة الكثير من المفاجآت، و عرضا ضمن فئة التصنيف العمرى للكبار فقط +18.

الحلقة تلقي الضوء على أطماع النفس البشرية التي ترغب في الثراء السهل حتى وإن كان بطريقة غير شرعية، ويحذر من الخرافات والمعتقدات الخاطئة التي يروج لها بعض الدجالين والمشغوذين بهدف النصب، وتنتهي الحلقة بأرقام الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لخدمات وزارة الصحة والأسكان وهيئة الإسعاف والمستشفيات ونجدة الطفل والخط الساخن للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والخط الساخن للإدارة العالمة لتكنولوجيا المعلومات للإبلاغ عن جرائم الانترنت والخط الساخن لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للحماية المدنية ورقم الإغاثة المرورية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجرائم غسيل الأموال ومكتب شكاوي المرأة التابعة للمجلس القومي للمرأة.

وشهدت الحلقة قيام سيد "خالد كامل" بمحاولة التضحية بابنه حسين الطفل " آسر أحمد حمدي"، لفتح مقبرة أثرية أسفل منزله، حيث يستدعي الأب، الشيخ غراب "محمود السراج"، والذي يقنعه بضرورة التضحية بابنه مريض القلب لفك الرصد على المقبرة، وذلك من خلال ذبحه، إلا أن الأم فاطمة، "أمينة الباهي"، تحاول الصراخ لانقاذ ابنها قبل ذبحه بثواني، ليقوم الأب بقتلها خوفاً من فضح الأمر.

وتأتي الحلقة الخامسة من ساعته وتاريخه بعنوان "رجل العائلة"، وستكون من تأليف محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، ويشارك في بطولتها كل من النجم خالد كمال ومحمود السراج والطفل آسر أحمد حمدى بالإضافة لموهبتي برنامج كاستنج وامينة باهي ولميس محمود.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام.