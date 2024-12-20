شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن: لا أنزعج من مقارنة أعمال بـ أخرى لأن ما أقدمه هو أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج تامر محسن في تصريحات صحفية بالتزامن مع عرض مسلسله الجديد فقرة الساحر على منصة Yango Play، من يوم 19 ديسمبر الجارى، قائلا: "المقارنة بين الأعمال جزء طبيعى من المهنة، وهذا يشعر المشاهد بالفخر بسبب مشاهدته لـ كثير من العمال التي من الممكن أن تدور حول نفس الفكرة، على سبيل المثال في مسلسل فقرة الساحر، تدور حول النصب، سأخبرك سراً مشاهدتي سيئة للغاية لا أشاهد أعمالا كثيرة، لهذا لا يزعجنى مقارنة أعمال بـ أعمال أخرى، لأنه ما أقدمه هو أنا نابع من تفكيرى الشخصي".

وتابع محسن : "في أنواع من الدراما كنت أتمنى تقديمها، ومسلسل فقرة الساحر كان من هذه الأنواع، خاصة بعد أن اكتشفت أن ابنى لا يشاهد أعمالى، وهذا أحزننى، لذا فإن هذا العمل خاصة تحدى جديد مع نفسى".

وأكد محسن: "اختيار أبطال العمل كان بترشيح من المنتج طارق الجناينى، وكانت الصدفة أننى كنت أريد العمل معهم، وهذا حمسنى أكثر للعمل على فقرة الساحر، خاصة أن الثلاث أبطال موهوبين جدا، ويريدون تقديم أدوارهم بتميز وشغف كبير، واستمتعت بالعمل معهم، وبسبب الجيل الجديد أنا متفأل جدا بالصناعة، كما أن نوع مسلسل فقرة الساحر مختلف وانا كنت اريد تقديم عمل يدور عن هذه القصص، ولكننى مهموم بالأشخاص، وقصصهم، وتبريراتهم، وما يدور حولهم، وهذا ما يجذبنى أكثر، ويجعلنى أغوص في أعماق العمل أكثر".

وأشار محسن: "المخرج أو صانع الأعمال الدرامية يجب أن يكون متفهم لكل أنماط المشاهدين، فعلى سبيل المثال المشاهد الرمضانى له طبيعة مختلفة عن باقى السنة، في المنصات يوجد براح أكبر حيث يتابعه الكثير من الشباب الذين كبروا على المشاهدة الحرة، بينما كان يوجد مشاهد ينتظر مسلسل الساعة 7، أنا أقدم العمال لكى استمتع وليس للتواجد فقط، توجد العديد من المسلسلات التي يعشقها الكثيرين عدد حلقاتها كثيرة، ولهذا أنا احب المغامرة، لا أحب العمل في المضمون أو أكرر نفسى".

وأضاف محسن: "عدلت رأيى حول العمل في الدراما من جديد مع وجود عملين سواء على منصة وهو مسلسل فقرة الساحر او السباق الرمضانى بـ مسلسل الحب كله، وهل يمكننى اعتباره رجوع في قرارى، بالتأكيد، لأنى أريد دائما أن أحسن من ظروف البيئة التي أعمل بها، والصناعة في المنطقة العربية بها الكثير من الضغوطات، وانا اشعر بالازعاج من الضغط، والمسلسل الرمضانى مع التطور والسرعة يضغط أكثر وأكثر في وقت العمل عليه، ولابد على الصناع أن يتعاملوا مع هذا الضغط، ولأننى أحب عملى، في بعض الأحيان أشعر أن بعض المشاهد التي أقدمها تصلح أكثر في السينما عن التليفزيون، علما أننى ممتن للاعمال التليفزيونية ولها فضل كبير على شخصيا، ولكننى أحب المشاهدة القياسية التي تجدها في السينما، على عكس التليفزيون حيث يسمع المشاهد المسلسل".

وأنهى محسن تصريحاته: "يرجع تغيير قرارى في العمل من جديد في الدراما لأننى لدى قصص أريد روايتها، وأننى اشتقت للمشاهد الرمضانى، ومتعة مشاهدة المسلسلات في الموسم الرمضانى، لأن العرض الرمضانى يشبه عرض المسرح، وبالرغم من عدم مشاركتى في عدة مواسم رمضانية ألا اننى اشعر بتوتر كبير قبل اقتراب رمضان بالرغم من عدم مشاركتى بعمل به، والسينمائى المصرى مختلف ومتميز عن العاملين في قطاع الدراما او السينما في العالم كله، والصانع يجب أن يوسع طموحه لكل الفئات العمرية".

مسلسل "فقرة الساحر" تدور أحداث المسلسل حول عمليات سرقة وسطو مستوحاة من أحداث حقيقية في رحلة من ثماني حلقات مليئة بالمفاجآت والتشويق. تدور القصة حول ثلاثة أصدقاء منذ الطفولة: مِكس، لمى، وألفي، الذين تطورت صداقتهم إلى شراكة غير تقليدية، حيث شكّلوا عصابة صغيرة تستند إلى مهاراتهم المتنوعة لمواجهة تحديات مثيرة، في قالب يمزج بين الضحك والمغامرة والإثارة والأكشن.

ويقوم ببطولة مسلسل فقرة الساحر كل من طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب بسمة، وليد فواز، وغيرهم من النجوم، العمل من تأليف المؤلف إياد صالح، وإخراج المخرج تامر محسن، ومن إنتاج شركة TVision للمنتج طارق الجناينى.

تامر محسن ولميس محمد