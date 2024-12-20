شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تكشف تفاصيل آخر مكالمة مع محمد رحيم قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

عبرت الفنانة شذى عن حزنها على رحيل محمد رحيم وذلك في لقاء مع تليفزيون الخليج 365، بكواليس حفل تكريم الراحل محمد رحيم، حيث قالت شذى إن محمد رحيم كان صاحب فضل كبير عليها ومات صغيرا.

وأضافت شذى أن محمد رحيم كلمها فى الهاتف قبل وفاته وكان متحمسا جدا للشغل والتحضيرات لأعمال جديدة، ولكن الأعمار بيد الله.

وأكملت شذى، حفل تكريم محمد رحيم هو أقل شيء يقدم له أمام أولاده ليشعروا بحجم التقدير لوالدهم، وهو يستحق كل التكريمات لأنه فنان مهم.

وقدم النجم تامر حسني أغنيته التي شاركت فيها ابنة الفنان الراحل محمد رحيم في ليلة حبه وتكريمه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى حضور لفيف من نجوم الفن والموسيقى، وقام تامر حسني بالعزف على البيانو أثناء الأغنية، وفي نهاية الأغنية قام تامر بتقبيل رأس ماس، وردت عليه قائلة وهي تبكي: "أنت حققت حلم بابا كان يتمناه".

وشهدت دار الأوبرا أمس احتفالية تكريم محمد رحيم، وهو الحفل الذي أقيم برعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ود. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وانطلق تحت عنوان "ليلة حب وتكريم محمد رحيم".

الحفل أقيم بقيادة المايسترو مصطفى حلمى وهندسة صوتية لـ ياسر أنور من إخراج عادل عبده، وأحياه النجوم محمد ثروت، تامر حسني، إيهاب توفيق، شذى، محمد محيى، لطيفة، سومة.