شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى: أقدر زملائى وحرصت على عدم قطع تصوير لقاء حورية فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الفنانة ناهد السباعي على تصحيح اللبس الذي حدث، حول عدم مصافحتها للفنانة حورية فرغلي على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي للفيلم القصير، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وكأنها تجاهلت مصافحة حورية فرغلي.

وقالت ناهد السباعي، " تصحيحا للبس الذي حدث انا اقدر كل زملائي و بالفعل عندما شاهدت الفنانة حورية فرغلي كانت تقوم بتسجيل عدة لقاءات وكانوا يطلبونني أيضا لإجراء لقاءات مع وسائل الإعلام المتواجدة و هو ما دفعني توفيرا للوقت خصوصا مع اقتراب بدء حفل الافتتاح للاكتفاء بمصافحتها و عندما وجدت أنها ستضطر لقطع اللقاءات و الذهاب بعيدا عن الريد كاربت طلبت منها بشكل عفوي استكمال اللقاءات حرصا على وقتها و على أن نلحق نحن الاثنين ببداية حفل الافتتاح و لا يوجد صحة لاي شئ مما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان كرم المهرجان الفنانة ناهد السباعي والتي أهدت تكريمها لروح والدتها، مؤكدة أهمية صناعة الفيلم القصير وأنه نوع مختلف من السينما.

وكرم مهرجان القاهرة للفيلم القصير أيضا الممثل الفلسطيني كامل الباشا، وقال الباشا خلال كلمته إن اليوم فقط هناك 90 شهيدا في غزة، مشيراً إلى أن السينما تصنع مجتمعات جديدة وتصنع التاريخ، موجهاً الشكر لكل من ذكر اسم فلسطين في فيلم أو أنتج فيلم عن فلسطين، مشيراً إلى أنه في عام 48 هدمت 485 قرية فلسطينية، وتم تهجير مليون فلسطيني، متمنياً أن يكون شعار المهرجان العام المقبل مهرجان من أجل الحب والسلام والعدالة.

وشكر كامل الباشا خلال كلمته مصر، مؤكدا أن التكريم هو تكليف بالنسبة له، كما كرم المهرجان مصمم المناظر أنسي أبو سيف.