شكرا لقرائتكم خبر عن محمود خيامى يعلن تلحين أغانٍ لابنة محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن محمود خيامي، عن قيامه بتلحين أغاني ل ماس ابنة الراحل محمد رحيم، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك، "إن شاء الله قريب حنسمع صوتك بألحاني وأتشرف وشكرا للسباق بالخير تامر حسني اللي بتشرف انه كبير جيلنا وزعيم الجيل ونجمه.





وكانت قد قالت ماس، ابنة الفنان الراحل محمد رحيم في لقاء خاص مع ”الخليج 365”: "سعيدة إني بحقق ما كان يتمناه والدى في تقديم أول أغنية لى ومن ألحانه، في حفل تكريمه وفي ليلة في حبه"، وأضافت ماس أنها متأكدة أن والدها سعيد ويشعر بها الآن، لافتة إلى أنها تهدى كلمات أغنية روح البحر لوالدها، وأضافت أنها انتهت من تسجيل 5 أغان من ألحان الراحل محمد رحيم وتنوى طرحهما قريبا.

قدم النجم تامر حسني أغنيته التى شاركت فيها ابنة الفنان الراحل محمد رحيم فى ليلة حبه وتكريمه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى حضور لفيف من نجوم الفن والموسيقى، وقام تامر حسني بالعزف على البيانو أثناء الأغنية، وفي نهاية الأغنية قام تامر بتقبيل رأس ماس، وردت عليه قائلة وهي تبكي: "أنت حققت حلم بابا كان يتمناه".

وشهدت دار الأوبرا احتفالية تكريم محمد رحيم، وهو الحفل الذي أقيم برعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ود. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وانطلق تحت عنوان "ليلة حب وتكريم محمد رحيم".

الحفل أقيم بقيادة المايسترو مصطفى حلمى وهندسة صوتية لـ ياسر أنور من إخراج عادل عبده، وأحياه النجوم محمد ثروت، تامر حسني، إيهاب توفيق، شذى، محمد محيى، لطيفة، سومة.