شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى بطلة أفلام مهمة للسيناريست بشير الديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة نادية الجندى نجاحا كبيرا في أعمالها السينمائية، خاصة مع الكاتب بشير الديك الذى وضعها في معظم أدوار الجاسوسية، بمشاركة كبار النجوم فى فترة الثمانينيات والتسعينيات، والتى تركت تلك الأعمال بصمة كبيرة مع الجمهور، ومن تلك الأعمال:

الجاسوسة حكمت فهمي فيلم مصري عرض عام 1994، والفيلم من بطولة نادية الجندى وحسين فهمى وأحمد مظهر وفاروق الفيشاوى وأحمد عبد العزيز ومحمد مختار، تأليف بشير الديك، وإخراج حسام الدين مصطفى.

ويدور الفيلم حول قصة الراقصة المشهورة حكمت فهمي التي كانت تتجسس على الجيش البريطاني لصالح القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، اقتناعًا منها أنها تساهم في تخليص مصر من الاحتلال البريطاني.



الجاسوسة حكمت فهمى

امرأة عزت عرش مصر

يدور الفيلم حول الملك فاروق الذى يجد نفسه مذعنًا لأوامر الإنجليز بتعيين مصطفى النحاس رئيسًا للوزارة، وفي أثناء رحلته إلى القصاصين يصاب في حادث تصادم، ويتعرف على الطبيب يوسف رشاد وزوجته نهى، يعجب بالمرأة، ويلحقها بالعمل في القصر كوصيفته، تحاول نهى الصعود اجتماعيًّا من خلال ضعف شخصية الملك، خاصة بعد أن يكلف الزوج بتكوين الحرس الحديدي، والذي من خلاله يتم اكتشاف كل من الضابط المستهتر مصطفى كمال والضابط أنور السادات.



فيلم امرأة هزت عرش مصر

فيلم مهمة في تل أبيب

فيلم مصري عرض عام 1992، بطولة نادية الجندي وكمال الشناوي ومحمد مختار وسعيد عبد الغني ويوسف فوزي، تأليف بشير الديك وإخراج نادر جلال، وتدور قصته حول تقيم آمال في باريس وتعمل جاسوسة لحساب إسرائيل، تندم وتقرر التوبة فتلجأ إلى السفير المصري ليحدد لها موعداً مع رئيس المخابرات المصرية الذي تعترف له. يتفق معها أن تكون عميلة مزدوجة وذلك بعد أن تجتاز جهاز كشف الكذب. يطلب منها السفر إلى تل أبيب لتصوير شريط خطير عليه أنواع السلاح والخطط الإستراتيجية الإسرائيلية في حالة نشوب حرب مع مصر وذلك من مبنى وزارة الدفاع. تنجح مهمة آمال في تهريب الفيلم. إلا أن المخابرات الإسرائيلية تكتشف خداعها. تلقى أنواعاً من العذاب الوحشي، يتمكن رجال المخابرات المصرية من تهريبها من المستشفى لتصل إلى مصر.



مهمة فى تل ابيب

عصر القوة

فيلم جريمة مصري إنتاج عام 1991، من إخراج نادر جلال، وبطولة: نادية الجندي، عبدالله غيث، محمود حميدة، يوسف فوزي، وتدور أحداث القصة حول الصراع الدائر بين عائلتي (الفيومي)، و(المرسي)، بعد مقتل أحد أبناء (المرسي) على يد واحد من أبناء (أدهم الفيومي)، وينجح (أدهم) في إفلات ابنه من العقاب عن طريق تزوير شهادة واحدة من الشهود، وقتل شاهدين آخرين، بينما تعترض (أمينة) المحامية وهي ابنة (أدهم الفيومي) على أسلوب والدها الملتوي بهدف إبعاد ابنه عن تحمل مسئولية جريمته، وتنتقم عائلة (المرسي) من (الفيومي) باستهداف وقتل نجل (الفيومي)، واختطاف أبناء (أمينة).



فيلم عصر القوة

الضائعة

فيلم اجتماعي درامي مصري انتج عام 1986 بطولة نادية الجندي وسعيد صالح، وتدور أحداثه حول تنتقل زينب (نادية الجندي) وزوجها عطية (سعيد صالح) و أولادهما إلى خيام الإيواء بعد انهيار منزلهم، حيث تسافر زينب إلى بلد عربي للعمل كممرضة وتجد نفسها مدفوعة للعمل في فترتين لتوفير المال اللازم لشراء شقة لأسرتها . توسل زينب مدخراتها لزوجها أول بأول ولا تلبث إلا أن تفصل من عملها بتهمة ملفقة لتدخلها في علاقة مشبوهه بين أحدا زميلاتها المصريات ودكتور المستشفى . تعود إلى القاهرة وتفاجئ بأن زوجها عطية طلقها غيبيا وتزوج عليها . يطردها عطية من شقته التي أسسها بمدخارتها و يحرمها من رؤية أولادها . تنهار زينب وتدمن المورفين وتنحرف . وفي أحد الشقق التي تتردد عليها تجد عند رجل مسدس فتأخذه . ثم تتوجه إلى شقة عطية فتطلق عليه النار وتقتل زوجته وأم زوجته فالجميع تسببوا في ضياعها



