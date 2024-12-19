شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كوكس تعود رسميا لفيلم Scream 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة العالمية كورتني كوكس رسميًا للمشاركة في فيلم Scream 7، بعد أسابيع من تصريحها أن عودتها لم تكن مؤكدة رسميًا، حيث أفاد موقع Variety، أن كوكس ستعيد تمثيل دور الصحفية جيل ويذرز، الشخصية الوحيدة التى ظهرت فى كل أفلام Scream حتى الآن.

وذلك بعدما أعلنت شركة Paramount Pictures عن طرح فيلم Scream 7، يوم 27 فبراير 2026، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكان قرر المخرج العالمى كريستوفر لاندون الانسحاب من فيلم Scream 7، بعد طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا وإنسحاب زميلتها الممثلة العالمية جينا أورتيجا، كان من المقرر طرح الجزء الأخير من السلسلة في عام 2025.

وأعلن لاندون انسحابه من إخراج العمل الجديد من خلال حسابه على موقع التغريدات X، حيث كتب: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن خروجي رسميًا من Scream VII منذ أسابيع، هذا سوف يخيب البعض ويسعد الآخرين، لقد كانت وظيفة أحلامى التي تحولت إلى كابوس، ليس لدي ما أضيفه، سوى أنني آمل أن يزدهر إرث مخرج فيلم Scream الأصلي ويس كرافن ويرتفع فوق ضجيج عالم منقسم، وإن ما ابتكره هو والمؤلف كيفن ويليامسون هو شيء مذهل، ويشرفني أن أحظى ولو بأقصر لحظة مستمتعًا بنجاحهما".

وأصبح فيلم Scream 7 مثار جدل في نوفمبر الماضى بعد طرد الممثلة باريرا من فيلم الرعب بسبب تعليقات أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الهجمات على غزة.