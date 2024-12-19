شكرا لقرائتكم خبر عن تغريد أبو الحسن: لدى شغف لإظهار الجانب الحقيقى لقصار القامة بفيلم سنووايت والان مع تفاصيل الخبر

قالت المخرجة تغريد أبو الحسن، مخرجة فيلم سنووايت المشارك بمهرجان البحر الأحمر، خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365: وددت من خلال الفيلم أن أسلط الضوء على قصص مصرية خالصة لم يسلط عليها الضوء من قبل، وعن اختيار فكرة قصار القامة بالتحديد لأنني بشكل شخصي كبرت وأنا أراهم في حياتي، ورأيت جمال شخصيتهم ومسئوليتهم ووجدت كذلك أن المجتمع يراهم بشكل مختلف وأن كل الأعمال التي تقدم عنهم يكون بها الكثير من السخرية.

وتابعت تغريد أبو الحسن: كان دائما لدي شغف أن أوضح الجانب الحقيقي الذي رأيته، وأن أوضح قوتهم وصدقهم، خاصة أن مصر لها الكثير من قصار القامة، الذين يرفضون حتى الخروج من المنزل كثيراً بسبب ما يتعرضون له من تنمر، حتى الأطفال هناك من ترك مدرسته حتى لا يتم التنمر عليه، والفيلم كان هدفه الأساسي أن يندمجوا أكثر مع المجمتع وأن يكف الجمهور من التنمر عليهم، والتجهيز لهذا الفيلم استغرق مايقرب من عشر سنوات.

فيلم "سنووايت" المصرى شارك فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، وهو الأول عالميًا الذى يقدم فتاة قصيرة القامة فى دور البطولة، ليعرض قصة حب تعيشها البطلة ويسلط الضوء على التحديات التى يواجهها قصار القامة فى الحياة اليومية. يعالج الفيلم قضية اجتماعية هامة فى المجتمعات العربية.

وقد نال الفيلم تقديرًا دوليًا واسعًا، حيث فاز فى 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وتم اختياره للمشاركة فى برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائى فى 2019.

تدور أحداث الفيلم حول "إيمان"، الشابة المصرية قصيرة القامة التى تسعى لتحقيق حلمها بالحب والزواج مثل أى فتاة أخرى. لكنها تواجه صعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التى تفرضها الثقافة المحيطة. فى سعيها لتحقيق هذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتعبّر عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفى الوقت نفسه، تكافح لمساعدة أختها فى إتمام زواجها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن، ويجمع بين الدراما الخفيفة والأسلوب الواقعي. تجسد مريم شريف دور إيمان، ويشاركها فى البطولة محمد ممدوح فى دور عماد، ومحمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، بالإضافة إلى ظهور مميز للفنان كريم فهمي.